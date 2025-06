Lavagna, crolla una gru su un parcheggio: due feriti

Lavagna (Genova) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata odierna in via Previati, a Lavagna, dove una gru si è ribaltata ed è crollata su un parcheggio vicino.

Al momento resta la chiarire sia la causa che l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che ci siano almeno due persone rimaste ferite: uno sarebbe stato trasportato all’ospedale genovese di San Martino, l’altro a quello di Lavagna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, mentre la strada è stata momentaneamente chiusa alla circolazione con pesanti ripercussioni al traffico nella zona. Sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

