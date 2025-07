Crocefieschi, operaio si rompe le gambe dopo una caduta: interviene l’elicottero

——————————————————————————————————

Crocefieschi (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina a, doveimpegnato nella manutenzione del Sentiero naturalistico Antola (la ferrata del Reopasso)per alcuni metri, riportando delle serie ferite ed escoriazione e delleSul posto sono giunti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Per favorire le operazioni di recupero dell’uomo, che era finito in una zona impervia e difficile da raggiungere, e per velocizzare le operazioni di trasporto all’ospedale, è intervenuto sul posto anche l’elicottero.Al termine di alcune operazioni complesse, l’uomo è stato recuperato, fatto salire a bordo dell’elicottero edove è stato affidato alle cure dei medici.