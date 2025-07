Busalla, in fiamme un centro estetico: strada chiusa e soccorsi sul posto

Busalla (Genova) – Attimi di grande paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi a Busalla, per la precisione in strada Cascine di Busalla, dove è scoppiato un incendio.

Il rogo avrebbe coinvolto un centro estetico presente lungo la via. A dare l’allarme alcuni passanti e residenti, che hanno notato le fiamme e una densa coltre di fumo che era ben visibile anche a decine di metri di distanza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno iniziato delle complesse operazioni di spegnimento dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o intossicate, mentre rimangono da chiarire le cause che hanno dato origine al rogo.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni proprio per favorire l’intervento dei pompieri.

