Disperso in mare tra Bogliasco e Pieve Ligure, ricerche in corso

Bogliasco (Genova) – Sono ore di grande apprensione quelle che si stanno vivendo tra Bogliasco e Pieve Ligure, dove intorno alla prima serata di oggi è stato lanciato l’allarme di una persona dispersa in mare.

Al momento non si conosce l’identità della persona di cui si sono perse le tracce e nemmeno se si trattasse di un bagnante o di una persona uscita in mare con un sup o una canoa.

Quel che è certo è la notevole mobilitazione di soccorsi: sul posto l’elicottero, che sta sorvolando il litorale interessato, oltre che la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Le ricerche risultano essere ancora in corsa, fino ad ora senza nessun tipo di esito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]