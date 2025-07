Autostrade, paura in A10: entra al casello contromano e causa un frontale, ci sono feriti

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Attimi di grande paura si sono vissuti nella tarda mattinata in A10, presso il casello di San Bartolomeo al Mare.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che due auto si siano schiantate frontalmente al casello. Secondo quanto appreso, quella che stava uscendo dall’A10 avrebbe imboccato contromano la barriera autostradale, andandosi a schiantare con la vettura che invece procedeva nel senso corretto.

Il bilancio è di tre persone rimaste ferite, tutte fortunatamente non in gravi condizioni. Sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportate in codice giallo all’ospedale.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Autostrade e i Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e i veicoli sono stati rimossi.

Limitate le ripercussioni sulla viabilità, con leggere code che si sono segnalate in entrata e in uscita dall’A10.

