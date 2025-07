Lavagna, minaccia la madre per avere dei soldi: 42enne arrestato

Lavagna (Genova) – Minacciava la madre da tempo per ottenere in cambio dei soldi. La donna, esausta da questa situazione che si ripeteva da tempo e prima che questa potesse ulteriormente degenerare con conseguenze anche più pesanti, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. É accaduto negli scorsi giorni nel comune di Lavagna.

I militari dell’Arma, dopo aver ascoltato il suo racconto e aver effettuato i primi accertamenti necessari, si sono messi alla ricerca del figlio, un uomo di 42 anni, e l’hanno rintracciato poco più tardi.

Il 42enne è stato fermato e arrestato. É stato poi trasportato presso il carcere genovese di Marassi e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

