Sestri Levante, quattro feriti dopo una rissa tra giovani: trovato anche un machete

Genova – I Carabinieri della stazione di Sestri Levante sono intervenuti nei pressi di un locale dopo la segnalazione di una maxi-rissa tra giovani.

Una volta intervenuti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato quattro persone di età compresa tra i 25 e i 19 anni che necessitavano di cure mediche. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che li hanno trasportati all’ospedale.

Nessuno di loro si trovava in gravi condizioni e, anzi, al Pronto Soccorso tra i quattro è nata una nuova rissa, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per sedare la situazione.

Le quattro persone sono state denunciate per rissa e per lesioni personali. Uno di loro, inoltre, è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere perché aveva nascosto un machete in un cespuglio adiacente al locale notturno.

