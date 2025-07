Rapallo, barca con due adulti e quattro bambini in avaria: la Guardia Costiera li porta in salvo

Rapallo (Genova) – La Guardia Costiera di Santa Margherita nel pomeriggio di ieri è intervenuta a largo della costa di Rapallo dopo la segnalazione di un’imbarcazione di 12 metri con problemi al motore e conseguente fuoriuscita di fumo nero.

A bordo erano presenti sei persone: si trattava di due adulti e di quattro bambini. La motovedetta è intervenuta rapidamente sul posto e, dopo essersi accertata delle buone condizioni di salute di tutti gli occupanti, li ha portati in salvo facendoli approdare in sicurezza al porto di Rapallo.

Vista l’impossibilità della barca in avaria di riprendere la navigazione, è stata rimorchiata in porto a cura di un’altra unità da diporto nel frattempo sopraggiunta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]