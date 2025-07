Treni, lavori nel nodo di Genova: tutte le modifiche per il mese di agosto

Genova – Dal 1° al 31 agosto 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova, i treni subiscono le seguenti modifiche.

➢ Venerdì 1° agosto i treni RV 3040 da Genova Brignole a Milano Rogoredo e RV 3041 da Milano Rogoredo ad Alassio hanno rispettivamente termine e origine corsa a Milano S. Cristoforo e modificano l’orario anche con anticipi e/o modificano la numerazione.

➢ Da sabato 2 fino alle ore 17 di domenica 3 agosto:

• i treni di Trenitalia della relazione Genova– Arquata Scrivia/Novi hanno origine/termine corsa a Ge. Bolzaneto. E’ istituito un servizio con bus nella tratta Busalla – Genova Brignole con fermata a Genova Sampierdarena e Genova P. Principe e un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto – Genova Rivarolo;

• i treni R 2070, R 2078, R 2082 e R 2090 di Trenitalia Tper delle relazioni Piacenza/Rimini/Ravenna– Genova hanno origine/termine corsa a Genova Bolzaneto.

➢ Nei fine settimana dal 2 al 31 agosto:

• alcuni treni RV di Trenitalia delle relazioni Milano/Voghera– Genova/Sestri L./La Spezia/Alassio/Ventimiglia modificano l’orario anche con anticipi;

• i treni Regionali Veloci «Treni del Mare» di Trenitalia e Trenord delle relazioni Como/Bergamo/Gallarate/Saronno/Voghera– Genova/Taggia Arma/Ventimiglia /La Spezia modificano l’orario anche con anticipi, alcuni circolano con nuova numerazione, effettuano fermata straordinaria a Genova P. Principe e/o Genova Sampierdarena.

➢ Dal 3 al 29 agosto il treno di Trenitalia R 2150 da Genova

➢ Dal 4 al 31 agosto il treno di Trenitalia R 2122 da Genova

➢ Dalle ore 17 di domenica 3 a domenica 31 agosto:

• i treni Regionali di Trenitalia delle relazioni Genova Brignole a Torino P. N. anticipa l’orario.

P. Principe a Torino P. N. anticipa l’orario.– Arquata Scrivia/Novi Ligure modificano l’orario anche con anticipi e non fermano a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. E’ istituito un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto – Genova Rivarolo;

• i treni R 12032, R 12048, R 12064 e R 12041, R 12057, R 12065 della

relazione Genova – Arquata Scrivia sono cancellati. E’ istituito un tratta Arquata Scrivia – Genova Brignole da Busalla a Genova Sampierdarena via autostrada e un servizio fermata a Piano Orizzontale dei Giovi e Genova Pontedecimo);

• i treni R 2070 e R 2082 di Trenitalia Tper da servizio con bus nella con bus navetta da Busalla a Genova Bolzaneto con Ravenna/Piacenza a Genova Brignole circolano con nuova numerazione e/o modificano l’orario.

Gli orari dei bus possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici.

I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati.

