Genova, cocaina per 50 milioni di euro nascosta tra la frutta

Genova – Ben 132 chili di cocaina sequestrati nel porto con un carico di polpa di frutta per fare bevande. Nuovo colpo al narcotraffico messo a segno dall’agenzia delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza. Il carico di droga, del valore di mercato di oltre 50milioni di euro, era diretto ad una ditta di import-export il cui titolare, un imprenditore di 35 anni di origini reggine risulta indagato dalla Procura di Genova con il sospetto che dietro il traffico si nascondano gli interessi della malavita organizzata ed in particolare della Ndrangheta.

La cocaina viaggiava in pacchi nascosti all’interno di grossi bidoni che avrebbero dovuto contenere solo polpa di un frutto tropicale che viene usata per la produzione di succhi di frutta comunemente venduti nei supermercati.

Le indagini hanno portato ad aprire uno dei grossi contenitori per un controllo che ha portato alla scopera di involucri contenenti ben 2 chilogrammi di cocaina.

La scoperta ha portato conferme ai sospetti sulla spedizione che è stata interamente aperta scoprendo il carico complessivo di 132 chili di cocaina purissima, pronta per essere tagliata e rivencuta sul mercato in continua espansione.

I fusti viaggiavano su una nave che proveniva dalla Colombia, paese al centro della produzione e del traffico della sostanza stupefacente.

Ora la posizione dell’imprenditore indagato è al vaglio degli inquirenti che sospettano una sua partecipazione al traffico. L’uomo si era messo a disposizione degli investigatori sin da subito dichiarandosi estraneo ai fatti e non è quindi escluso che non sapesse del carico.

Le indagini che verranno sviluppate nei prossimi giorni accerteranno le sue eventuali responsabilità.