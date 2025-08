Sestri Levante, nuova notte di violenza, tre feriti per rissa

Sestri Levante (Genova) – Ancora una notte di violenza nella cittadina del levante genovese con una violenta rissa che ha causato il ferimento di tre persone, tra loro anche un minorenne.

Nuovo intervento delle forze dell’ordine per sedare una lite furinbonda scoppiata intorno alle 3 della scorsa notte nella zona del porto. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato un gruppo di persone che stavano litigando furiosamente in piazza Marinai d’Italia. Il gruppo ha iniziato ad offendersi e spintonarsi e poi dalle parole si è passati au fatti con una rissa senza esclusione di colpi.

All’arrivo delle forze dell’ordine e delle ambulanze di soccorso è scattato il fuggi fuggi generale ma a terra sono rimaste le persone ferite.

Le ambulanze hanno portato in ospedale una donna di 33 anni ed un giovane di 17 anni.

Una terza persona è stata medicata sul posto.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e le motivazioni che hanno scatenato la lite.