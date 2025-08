Busalla, diverse truffe ai danni di anziani: scatta l’allarme

Genova – Ancora truffe ai danni di anziani. Episodi di questo genere si sono ripetuti nell’ultimo periodo nei pressi di Busalla e a dare l’allarme sono i canali dello stesso Comune, che sono stati informati dai Carabinieri di diversi fatti avvenuti in queste settimane.

Il metodo della truffa rimane di fatto sempre lo stesso. Utilizzando veri nomi e cognomi per apparire più credibili agli occhi della vittima, i malviventi informano gli anziani di un presunto incidente nel quale è rimasto coinvolto un caro e della necessità di avere al più presto contanti o oggetti preziosi.

“I Carabinieri di Busalla – si legge nel messaggio pubblicato dal Comune – ci informano di alcune truffe avvenute a danno di persone anziane: queste hanno ricevuto telefonate in cui veniva riferito che un proprio caro si trovava in condizioni critiche al Pronto Soccorso.

Il modus operandi è sempre lo stesso: una persona sconosciuta telefona alla potenziale vittima del raggiro, avvisandola che il figlio, il nipote o un parente prossimo hanno avuto un incidente e che si trova all’ospedale.

Per essere più credibile spesso il truffatore conosce nome e cognome dei membri della famiglia colpita.

Per chiudere la pratica senza conseguenze, il criminale chiede se la vittima possiede del denaro contante in casa e che nel giro di pochi minuti un operatore avrebbe riscosso la somma e salvare il proprio caro da conseguenze penali. Le persone maggiormente colpite sono gli anziani, spesso soli in casa.

I Carabinieri invitano i cittadini a chiamare tempestivamente le Forze di Polizia per segnalare ogni situazione anomala e pericolosa”.

