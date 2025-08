Sestri Levante, si presenta sotto casa dell’ex compagna e prende a testate un carabiniere: arrestato

Sestri Levante (Genova) – Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Sestri Levante per essere evaso dagli arresti domiciliari, essersi presentato presso l’abitazione dell’ex compagna e aver aggredito violentemente un militare dell’arma.

I soccorsi sono intervenuti quando l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, ma hanno notato alcune scritte sul palazzo della donna in cui si manifestava anche una volontà suicida.

Sono così immediatamente partite le ricerche nei confronti del 32enne, che poco più tardi è stato rintracciato presso l’ospedale di Lavagna. Qui, alla vista dei Carabinieri, ne ha colpito uno con una violenta testata al volto, prima di essere fermato e arrestato.

Dovrà rispondere dell’accusa di evasione, atti persecutori, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

