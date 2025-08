Autostrade, lunedì in A7 al via i lavori strutturali sul nodo di Busalla: le info

Busalla (Genova) – Sull’autostrada A7 prenderà il via l’11 agosto la fase preliminare dell’intervento strutturale per il restyling dell’intero nodo di Busalla che dall’autunno riguarderà l’ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora e che, come condiviso con il tavolo istituzionale con Ministero dei Trasporti, Regione e Enti Territoriali, non prevederà la chiusura della stazione di Busalla in entrata e in uscita.

A partire da lunedì prossimo e fino all’11 settembre verrà attivato un restringimento di carreggiata in direzione Sud con la chiusura della sola rampa di uscita per chi proviene da Milano.

Autostrade per l’Italia garantirà nelle giornate e nelle fasce orarie in cui è previsto maggiore traffico un presidio aggiuntivo con la presenza di un mezzo di soccorso meccanico.

Inoltre, permarrà la presenza di due corsie per ogni senso di marcia lungo la direttrice parallela A26 sulla quale sarà indirizzato il traffico.

Il periodo per effettuare gli interventi è stato scelto in quanto storicamente si tratta delle settimane meno trafficate in direzione Sud, essendo l’esodo già avvenuto e il controesodo previsto in direzione Nord. Per sfruttare al massimo questa finestra temporale, Aspi metterà in campo circa 15 persone con 10 mezzi, il massimo dello sforzo considerati gli spazi ridotti in cui le maestranze si troveranno a operare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]