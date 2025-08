Tragedia su un traghetto diretto a Genova, morto un uomo di 70 anni

Genova – Una tragedia si è consumata ieri mattina a bordo di un traghetto che era diretto a Genova, dove un uomo di 70 anni che si trovava in compagnia della moglie ha accusato un malore ed è morto.

L’allarme alla Sala Operativa della Guardia Costiera è scattato nelle prime ore della mattinata. Viste le condizioni molto gravi dell’uomo, il personale medico di bordo ha ritenuto non fattibile il trasporto a riva con la motovedetta.

La nave, quindi, ha aumentato la velocità per velocizzare il prima possibile l’approdo a Genova e il conseguente intervento dei sanitari. L’ormeggio è stato completato alle 8:43, quando il personale sanitario è intervenuto a bordo. Purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 70enne. L’uomo sarebbe morto per un malore.

