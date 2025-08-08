Tragedia a Casella, donna accusa un malore in piscina e muore

Casella (Genova) – Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi in piscina a Casella, dove una donna che si trovava nella struttura ha accusato un malore che si è rivelato fatale.

La donna si sarebbe sentita male sotto gli occhi di diverse persone, facendo immediatamente scattare l’allarme. Alcuni dei presenti – tra i quali i bagnini della piscina – l’hanno subito soccorsa e hanno richiesto l’intervento dei medici.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno organizzato il trasporto d’urgenza all’ospedale genovese di Villa Scassi. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito disperate e, purtroppo, poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso ne è stata dichiarata la morte.

