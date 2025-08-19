Lavagna, all’asta una tomba di famiglia al cimitero monumentale

Lavagna (Genova)- Un bando per la vendita di una tomba di famiglia all’interno del cimitero urbano. Lo ha diffuso il Comune di Lavagna su disposizione del sindaco Gian Alberto Mangiante e del consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante.

Dopo le numerose richieste giunte al Comune, la civica amministrazione ha deciso di avviare un’asta pubblica per l’assegnazione – in concessione d’uso, per la durata

di anni 99 anni – di una tomba di famiglia per due 2 posti salma di nuova edificazione,

rivestita in marmo ed ubicata nella zona ampliamento a Levante della parte

monumentale del cimitero urbano.

La tomba di famiglia – in gergo tecnico “deposito funebre di famiglia” è predisposto per ospitare i resti mortali di due persone ma anche eventuali cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, sino alla capienza del sepolcro.

L’Asta pubblica avrà luogo il 25 settembre 2025, alle ore 10.00, presso

l’Ufficio del segretario generale – sito al 2° piano del Palazzo Comunale del

Comune di Lavagna, in Piazza Della Libertà, 47.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 22 agosto 2025 per partecipare all’Asta Pubblica.

Le persone interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Lavagna, direttamente a mano o a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione necessaria per poter partecipare all’Asta.

Il plico chiuso dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lavagna entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 settembre 2025.

Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 30mila euro.

Possono partecipare all’asta tutti i Cittadini maggiorenni residenti e non residenti

nel Comune di Lavagna.

Non è consentita la partecipazione a più componenti dello stesso nucleo familiare.

Le visite al Cimitero per vedere la tomba di famiglia potranno essere concordate

con i custodi cimiteriali, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Servizi

Cimiteriali ai seguenti numeri telefonici: 0185/367290 – 0185/377224.

Il testo del Bando Pubblico di Gara e la modulistica necessaria per la partecipazione sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Lavagna o direttamente scaricabili dal Sito Istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.lavagna.ge.it

