giovedì 21 Agosto 2025
Follia in A7, ubriaca si mette a ballare in piena curva e aggredisce gli agenti: arrestata

Redazione Liguria
polizia stradale controlliGenova – Attimi di vera e propria follia si sono vissuti nel corso della serata di martedì 19 agosto lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano, dove gli agenti della Polizia Stradale hanno notato una donna che aveva appena lasciato l’auto in sosta e si era messa a ballare a lato strada, incurante del pericolo.
La donna – apparsa in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche – è stata immediatamente fermata, ma ha iniziato a dare in escandescenze e aggredire verbalmente gli agenti, oltre a rifiutarsi di sottoporsi all’alcol-test.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, mentre la 40enne ha continuato ad insultare i poliziotti e i paramedici, colpendo anche una dottoressa con un violento calcio.
La donna è stata arrestata e condotta all’ospedale genovese di Villa Scassi, dove ha trascorso la notte ed è stata sottoposta ad alcuni accertamenti.
——————————————————————————————————
