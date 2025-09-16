martedì 16 Settembre 2025
Genova, ruba in un appartamento e minaccia l’inquilina: arrestato

Polizia notte autoGenova – Un uomo di 74 anni è stato arrestato per il furto in un appartamento situato in corso Dogali.
É accaduto nella notte appena trascorsa e a dare l’allarme è stata la stessa inquilina dell’appartamento, che si è trovava davanti l’uomo, il quale l’ha minacciata prima di darsi alla fuga. La donna si è messa subito al suo inseguimento, aiutata anche da un passante che ha parzialmente assistito alla scena.
Nel giro di pochi minuti sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha bloccato il malvivente trovandolo in possesso di 2 cacciaviti, numerosi guanti in lattice e un cosmetico sottratto dalla borsa della giovane. Inoltre, nei pressi dell’abitazione è stato rinvenuto un borsone contenente due piedi di porco, un trapano a manovella, una cesoia, uno scalpello, un martello, una chiave a pappagallo e cinque corde.
Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe arrampicato fino al secondo piano utilizzando i tubi esterni della facciata ed entrando dalla finestra del bagno.
É stato arrestato per rapina e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.
