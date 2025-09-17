mercoledì 17 Settembre 2025
Genova, ruba il cellulare di un anziano sul bus: giovane arrestato

Polizia Locale agente autobusGenova – Ha rubato il cellulare di un anziano passeggero di un autobus della linea 18, senza che la vittima si accorgesse di quanto stava accadendo, ma non aveva fatto i conti con due agenti della Polizia Locale che si trovavano a bordo del mezzo pubblico impegnati in un servizio di controllo.
É accaduto a bordo di un autobus che stava transitando lungo via Gramsci, quando gli agenti si sono accorti delle intenzioni del 19enne e l’hanno fermato prima che potesse abbandonare il mezzo e far perdere le proprie tracce. Il giovane era riuscito a rubare il telefono senza che la vittima del furto, un pensionato di 84 anni, se ne rendesse conto.
A seguito dei primi accertamenti svolti sul posto, è emerso come nei confronti nel malvivente fossero presenti già alcuni precedenti di polizia. Nei suoi confronti è scattato l’arresto, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.
——————————————————————————————————
