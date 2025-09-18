giovedì 18 Settembre 2025
Genova, grave il bambino caduto dal secondo piano di una scuola a Voltri

Genova – Un bambino di appena sei anni è caduto, con un volo di diversi metri, dal secondo piano della scuola De Amicis di Voltri.
E’ accaduto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nell’edificio di vico Nicolò da Corte.
Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incredibile incidente ma le condizioni del piccolo sarebbero molto gravi.
Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e l’ambulanza e i Vigili del Fuoco con le forze dell’ordine.
I medici giunti con l’ambulanza e l’automedica hanno immediatamente prestato le prime cure nei confronti del bimbo, ed è stata momentaneamente chiusa l’uscita del casello autostradale di Genova Pra’, sulla A10 Genova – Ventimiglia per consentire l’atterraggio dell’elicottero e per velocizzare il trasporto del bambino ferito all’ospedale pediatrico Gaslini dove si trova ora ricoverato in condizioni molto gravi in codice rosso.
Sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto e per chiarire la dinamica della caduta.
Articolo in aggiornamento
