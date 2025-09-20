sabato 20 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaDramma sul monte Penna, giovane precipita in un dirupo e muore
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Dramma sul monte Penna, giovane precipita in un dirupo e muore

Redazione Liguria
0

elicottero vigili del fuocoSanto Stefano d’Aveto (Genova) – Una tragedia si è consumata questa mattina sul monte Penna, dove un giovane di circa 25 anni è precipitato in un dirupo ed è morto.
A dare l’allarme è stato l’amico della vittima, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, il soccorso alpino e i vigili del Fuoco, intervenuti anche con l’elicottero.
Purtroppo, dopo alcuni minuti di ricerche, il corpo senza vita del giovane è stato individuato e raggiunto. Sarebbe caduto per almeno 50 metri. Al momento sono in corso le operazioni per il recupero della salma.
Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che i due stessero cercando dei funghi quando l’amico del giovane deceduto avrebbe sentito l’urlo dell’amico senza poi riuscire più a trovarlo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
violenza

Genova, caccia al maniaco delle commesse

Cronaca
ambulanza soccorsi

Incidente mortale a Borgo Fornari, morto David La Corte, 26 anni

Cronaca
meteo Liguria sabato 20 settembre 2025

Meteo Liguria, ancora scampoli di estate ma lunedì torna la pioggia

Cronaca
Migranti profughi

Ventimiglia, Migranti salvati al Passo della Morte

Cronaca