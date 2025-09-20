Dramma sul monte Penna, giovane precipita in un dirupo e muore

Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Una tragedia si è consumata questa mattina sul monte Penna, dove un giovane di circa 25 anni è precipitato in un dirupo ed è morto.

A dare l’allarme è stato l’amico della vittima, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, il soccorso alpino e i vigili del Fuoco, intervenuti anche con l’elicottero.

Purtroppo, dopo alcuni minuti di ricerche, il corpo senza vita del giovane è stato individuato e raggiunto. Sarebbe caduto per almeno 50 metri. Al momento sono in corso le operazioni per il recupero della salma.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che i due stessero cercando dei funghi quando l’amico del giovane deceduto avrebbe sentito l’urlo dell’amico senza poi riuscire più a trovarlo.

