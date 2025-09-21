domenica 21 Settembre 2025
Genova, giovane massacrato in corso Italia: intubato dai medici, è grave

Redazione Liguria
carabinieri auto seraGenova – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto nella notte in corso Italia, dove un giovane di 28 anni è stato massacrato di botte da una o più persone.
L’allarme è scattato intorno alle ore 5, quando il ragazzo è stato trovato senza conoscenza e con un grave trauma cranico sulla passeggiata di corso Italia. Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono molto gravi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente dato il via alle indagini. La persona o il gruppo responsabile del pestaggio ha fatto perdere le proprie tracce.
In queste ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili e chiarire la dinamica di quanto successo.
——————————————————————————————————
