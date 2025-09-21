Genova, giovane massacrato in corso Italia: intubato dai medici, è grave

Genova – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto nella notte in corso Italia, dove un giovane di 28 anni è stato massacrato di botte da una o più persone.

L’allarme è scattato intorno alle ore 5, quando il ragazzo è stato trovato senza conoscenza e con un grave trauma cranico sulla passeggiata di corso Italia. Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente dato il via alle indagini. La persona o il gruppo responsabile del pestaggio ha fatto perdere le proprie tracce.

In queste ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili e chiarire la dinamica di quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]