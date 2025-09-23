Manifestazione per Gaza, migliaia in piazza senza tensioni

Genova – Nessuna tensione, nessuno scontro, nessun atto di teppismo. Migliaia di persone sono tornate a manifestare pacificamente in strada, ieri pomeriggio, come già avvenuto con la straordinaria marcia di Pace che ha mobilitato decine di migliaia di persone al momento della consegna degli aiuti umanitari alla Global Sumud Flotilla in partenza dal capoluogo ligure.

Un fiume di persone – qualcuno scrive 20mila – ha attraversato la città confermando un secco “no” a quanto avviene nella Striscia di Gaza, con decine di migliaia di bambini trucidati senza un motivo da un esercito “impazzito”, mosso da persone sotto indagine internazionale per crimini contro l’umanità.

Una marcia pacifica che ha ribadito la richiesta, fortissima, al Governo italiano e alla politica in generale di fare tutto quanto è necessario per fermare il brutale sterminio di donne e bambini e l’assurda “caccia al terrorista” fatta bombardando città inermi e che non si possono difendere in alcun modo.

Una reazione sproporzionata, ingiustificabile e folle all’altrettanto barbaro attacco terroristico del 7 ottobre di 2 anni fa, in Israele e che, da solo, non può certo rendere meno atroce quanto avviene a Gaza e tantomeno “giustificarlo”.

Nessuna “infiltrazione”, come invece avvenuto a Milano, dove gli ormai tristemente noti (e straordinariamente tempestivi) “black block” hanno seminato distruzione e violenze gratuite che non aiutano di certo chi chiede pace e aiuti umanitari per i palestinesi massacrati dall’esercito israeliano.

Un fiume di persone che ha aderito allo sciopero generale voluto dai sindacati, pur con qualche distinguo, e che ha dimostrato ancora una volta la straordinaria mobilitazione di chi pretende che le armi tacciano a Gaza e che la comunità internazionale intervenga isolando l’aggressore e obbligandolo a ritirare l’esercito, consegnare i criminali di guerra al giudizio dei tribunali preposti e risarcendo – per quanto possibile – tutti i danni causati a città distrutte, famiglie sterminate e popolazione affamata con ignobili stratagemmi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]