Disperso nei boschi tra Recco e Avegno, uomo salvato dalla polizia locale

Recco (Genova) – Disavventura a lieto fine nella mattinata di ieri per un cittadino di Recco che ha perso l’orientamento durante una passeggiata nei boschi al confine con Avegno. Dopo aver smarrito il sentiero e non riuscendo più a ritrovare la strada, l’uomo ha allertato i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente coinvolto la Polizia Locale di Recco.

Gli agenti del Comando hanno stabilito un contatto telefonico con la persona, chiedendogli di rimanere fermo e di condividere la sua posizione tramite geolocalizzazione. Avviate le ricerche, dopo circa trenta minuti gli agenti sono riusciti a localizzare l’uomo in una zona boschiva nel comune di Avegno, lontano dal sentiero. Una volta raggiunto, il cittadino è stato accompagnato sulla strada asfaltata in località Collodari e successivamente accompagnato alla propria automobile.

“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per la prontezza e la professionalità dimostrate – ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo -. Il loro intervento tempestivo ha risolto una situazione potenzialmente rischiosa, confermando come l’efficacia del loro operato sia una garanzia per la sicurezza dei cittadini”.

——————————————————————————————————

