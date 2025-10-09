giovedì 9 Ottobre 2025
Genova, donna minaccia di togliersi la vita: salvata dagli agenti in A7

Redazione Liguria
polizia stradale controlliGenova – Gli agenti della polizia stradale nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno salvato una donna che minacciava di togliersi la vita.
A lanciare l’allarme è stato il marito, che ha fornito agli agenti dettagli molto importanti, tra i quali modello, targa e colore della macchina sulla quale stava viaggiando la moglie. Le attenzioni degli agenti si sono concentrate principalmente lungo l’Autostrada A7 e dopo diversi minuti la vettura è stata individuata ferma presso un’area di sosta.
I poliziotti si sono avvicinati e hanno trovato all’interno la donna, profondamente scossa e in evidente stato di agitazione. Intervenute con grande sensibilità, le forze dell’ordine sono riuscite a farla desistere e l’hanno scortata presso un ospedale cittadino dove è stata presa in cura. Nel frattempo, gli agenti hanno anche avvertito il marito e i familiari del ritrovamento della donna e del suo stato di salute.
——————————————————————————————————
