Autostrade, auto ribaltata in A10: soccorsi sul posto, traffico in tilt

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra il casello di Pegli e quello di Pra’, in direzione ponente.

Per cause ancora da verificare, una vettura che stava percorrendo una galleria verso Savona si è ribaltata. Al momento non si conoscono le condizioni della persona che si trovava all’interno dell’auto incidentata, ma dalle prime informazioni non risulterebbero feriti in maniera grave.

Sono molto pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: al momento si segnalano 4 chilometri di coda che hanno inizio a partire da poche centinaia di metri dopo il ponte San Giorgio e proseguono fino al luogo dell’incidente. Autostrade consiglia di uscire dall’A10 a Genova Aeroporto per chi deve proseguire verso ponente e rientrare a Genova Pra’.

Inoltre, rallentamenti in entrambe le direzioni si registrano in prossimità dell’uscita del casello autostradale di Genova Pra’ a causa di disagi al traffico sulla viabilità ordinaria.

