martedì 14 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, auto ribaltata in A10: soccorsi sul posto, traffico in tilt
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrade, auto ribaltata in A10: soccorsi sul posto, traffico in tilt

Redazione Liguria
0
Bolzaneto auto ribaltata
immagine d’archivio

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra il casello di Pegli e quello di Pra’, in direzione ponente.
Per cause ancora da verificare, una vettura che stava percorrendo una galleria verso Savona si è ribaltata. Al momento non si conoscono le condizioni della persona che si trovava all’interno dell’auto incidentata, ma dalle prime informazioni non risulterebbero feriti in maniera grave.
Sono molto pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: al momento si segnalano 4 chilometri di coda che hanno inizio a partire da poche centinaia di metri dopo il ponte San Giorgio e proseguono fino al luogo dell’incidente. Autostrade consiglia di uscire dall’A10 a Genova Aeroporto per chi deve proseguire verso ponente e rientrare a Genova Pra’.
Inoltre, rallentamenti in entrambe le direzioni si registrano in prossimità dell’uscita del casello autostradale di Genova Pra’ a causa di disagi al traffico sulla viabilità ordinaria.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Amiu Genova

Genova, Amiu smentisce le notizie di un buco da 14 milioni...

Cronaca
Carabinieri

Genova, armati di coltello derubano un’auto: denunciati due giovani

Cronaca
Humanity SOS Migranti

Savona, arrivata questa mattina l’ONG Humanity 1: a bordo 45 migranti

Cronaca
Giovanni Castellucci

Crollo Ponte Morandi, la Procura chiede 18 anni e 6 mesi...

Cronaca