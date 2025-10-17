Genova, chiama la polizia ma viene trovato con la droga in tasca: arrestato

Genova – Ieri mattina, a seguito di una chiamata in cui veniva segnalata la presenza di una persona armata di coltello, gli agenti di polizia sono intervenuti in piazza Carignano.

Giunti sul posto non hanno trovato il soggetto in questione, ma il 25enne che aveva contattato il numero d’emergenza, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Dopo i primi accertamenti, è emerso come l’uomo nascondesse nelle tasche un pacchetto contenente alcuni involucri di sostanze stupefacenti, come ecstasy, MDMA, ketamina, cocaina e 2-CB.

Il successivo controllo personale e domiciliare ha permesso di rinvenire un altro involucro contenente cannabis, un bilancino di precisione, la somma di 975 euro in banconote di vario taglio e due telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per l’attività illecita. La sostanza stupefacente, del peso totale complessivo di 21 grammi, è stata sequestrata.

Il giovane, invece, è stato arrestato.

