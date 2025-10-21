Terrore nel Tigullio, giovane sequestrata e stuprata: 35enne in manette

Carasco (Genova) – Una terribile storia arriva dal Tigullio, dove ieri un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile del sequestro e dello stupro di una giovane di 25 anni, trovata dai militari dell’arma in evidente stato confusionale a bordo strada.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe avvicinato la ragazza dopo aver letto un suo annuncio di lavoro. Dopo diversi tentativi di contatto che erano stati rifiutati dalla giovane, ha deciso di recarsi presso il suo luogo di lavoro obbligandola con la forza a salire sulla sua automobile. Da lì l’avrebbe trasportata presso la sua abitazione, dove si sarebbe consumata una violenza sessuale.

Dopo aver trovato la giovane e averla affidata alle cure del personale sanitario, i carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo e l’hanno individuato nella zona di Carasco. Il 35enne ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente raggiunto dai militari che l’hanno fermato e arrestato. É stato trasportato presso il carcere genovese di Pontedecimo.

