Genova, fugge a bordo di uno scooter rubato e aggredisce gli agenti: arrestato

Genova – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto avvenuto mercoledì sera in lungomare Canepa.

La segnalazione è partita dall’ex fidanzata dell’uomo che, comprensibilmente spaventata, ha chiamato il numero di emergenza per segnalare che il 30enne si era presentato alla porta della sua abitazione insultandola e minacciandola. All’arrivo dei poliziotti, il giovane si era già dato alla fuga a bordo di uno scooter rubato.

A quel punto sono iniziate le ricerche, che hanno portato all’individuazione dell’uomo nei pressi di lungomare Canepa circa un’ora dopo la prima chiamata. All’alt il 30enne non si è fermato e ha iniziato una fuga che è terminata con lo schianto – fortunatamente senza feriti – contro un’auto in sosta.

Non contento l’uomo è fuggito a piedi e, quando si è visto raggiunto, ha aggredito gli agenti che tentavano di fermarlo, ferendone uno di loro. A quel punto è scattato l’arresto.

A seguito degli accertamenti svolti, è risultato sprovvisto di patente di guida. Lo scooter rubato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 30enne è stato trovato in possesso anche di una carta di credito e di una carta carburante rubate.

