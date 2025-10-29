Genova, crisi AMT, opposizione abbandona aula in Consiglio Metropolitano

Genova – I gruppi consiliari di opposizione abbandonano l’aula del consiglio della Città Metropolitana a fanno venir meno il numero legale nella seduta nella quale erano attese decisioni e votazioni legate alla crisi economica di AMT.

I consiglieri di opposizione hanno scelto di abbandonare per protesta l’aula al momento della discussione sulla Presa d’atto della Proposta della società AMT per la revisione della politica tariffaria.

“Malgrado il risultato elettorale – spiegano i consiglieri – di sostanziale equilibrio tra il centro destra e sinistra il Sindaco Metropolitano ha deciso di non aprire un confronto sui problemi amministrativi e sui programmi nell’interesse di tutte le comunità dell’area vasta, ma di procedere come se nulla fosse a colpi di schieramento politico”.

I gruppi di minoranza hanno anche denunciato la scelta della sindaca Salis di “convocare il primo Consiglio Metropolitano – che normalmente è a carattere istituzionale e provvede a verificare la regolarità dei titoli degli eletti, a presentare le linee di mandato, a nominare i Consiglieri delegati e a formare le Commissioni necessarie allo svolgimento dei lavori dell’Ente – farcendolo di numerose delibere, alcune di grande rilevanza, senza i preliminari e opportuni passaggi nelle competenti Commissioni”.

“Di fatto – spiegano ancora i consiglieri di minoranza – questo comportamento si traduce in una carenza di rispetto istituzionale del Sindaco e della sinistra nei confronti dell’Ente Pubblico che sono chiamati ad amministrare. La richiesta di Presa d’atto della decisione di AMT – di cui la Città Metropolitana, sottolineiamo, è azionista – giunge all’attenzione del Consiglio Metropolitano a cose già fatte, rendendola una sorta di sanatoria, un pronunciamento fatto “ora per allora”, a decisioni prese fuori dalla sede competente e già comunicate sui diversi media nei giorni scorsi”.

Tutto ciò – sempre secondo la denuncia dei consiglieri di opposizione – sarebbe “aggravato dal fatto che non sono stati minimamente coinvolti i territori, che già da diversi giorni stanno vivendo situazioni di grande difficoltà per la mancata o parziale erogazione del servizio di trasporto pubblico”.

“Parlando qualche giorno fa ad un convegno organizzato proprio in Città Metropolitana – hanno aggiunto i consiglieri – il Sindaco ha detto che l’amministrazione di questo Ente è un esercizio di “democrazia allargata”. Alla prova dei fatti la realtà è purtroppo l’esatto contrario. Tutto questo ci ha costretto – con rammarico – a reagire con la necessaria fermezza per porre da subito un argine a un comportamento che se tollerato potrebbe portare a una pericolosa deriva istituzionale”.

La protesta è stata condotta dai consiglieri metropolitani Carlo Gandolfo, Fabrizio Podestà

Giuseppe Pastine, Andrea Rossi, Laura Repetto, Vincenzo Falcone, Elisabetta Ricci, Albino Armanino, Flavia Pastorino