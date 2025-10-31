venerdì 31 Ottobre 2025
Arenzano, ancora ricerche per il sub scomparso sulla Haven

vigili fuoco subacqueo sommozzatoreArenzano (Genova)- Sono attesi per oggi i robot sottomarini teleguidati per le ricerche ad alta profondità del subacqueo di 29 anni, Marc Florian Heib, turista tedesco, disperso dal 29 ottobre nell’area del relitto della petroliera Haven, affondata nel 1991 al largo di Arenzano.
I robot possono raggiungere gli 80 metri del fondale che circonda il relitto e su cui si teme possa trovarsi il corpo senza vita del subacqueo.
Le ricerche erano scattate il giorno stesso della scomparsa, quando i compagni di immersione, accompagnati da uno dei tanti diving che “offrono” il servizio, sono riemersi dando l’allarme.
Per cause ancora da accertare, il sub era scomparso alla vista dei compagni di immersione e non è più riemerso.
Le ricerche non hanno sin qui dato esito e per questo, in ragione delle alte profondità della zona, si pensa di utilizzare mezzi robotizzati in grado di operare senza rischi per le persone.

