Genova, a ruba le carte da collezione, tre minori denunciati

Genova – Raffica di furti di carte da gioco Pokemon. Nei guai tre ragazzini minorenni.

Dovranno rispondere del loro comportamento nelle aule di un Tribunale e rischiano punizioni esemplari i tre ragazzini tra i 15 e i 17 anni sorpresi a rubare in negozi specializzati. Il “bottino” alcune carte “da gioco” esclusive e dedicate a personaggi come i Pokemon. Pezzi da collezione che arrivano tranquillamente a 200-300 euro cadauna ma con punte oltre il 1.000 euro.

Non è chiaro se i ragazzini sorpresi dai negozianti o dai servizi di vigilanza volessero tenere le carte o se, più probabilmente, intendessero rivenderle ma quello che è certo è che la passione per i personaggi dei giochi di ruolo è già arrivata a livelli record e che i valori in ballo “fanno gola” a collezionisti e a chi pensa di poterseli procurare violando le Leggi.

I furti sono avvenuti in negozi specializzati sparsi per la città e solo dopo che i negozianti hanno “perdonato” altri furtarelli. I giovani in genere ricevono una ramanzina o al più vengono chiamati i genitori e avvisati del comportamento dei figli ma, in questi casi le modalità dei furti e i valori dei beni sottratti erano tali da non poter soprassedere e così, dopo aver scoperto il tentativo di furto, i negozianti hanno chiamato le forze dell’ordine ed è scattata la denuncia.