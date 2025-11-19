Autostrade, camion a fuoco all’uscita di Genova Aeroporto: soccorsi sul posto

Genova – Non c’è pace per l’Autostrada A10 dopo le lunghe cose che hanno interessato tutta la giornata odierna, non solo lungo il nodo autostradale ma più in generale in tutto il ponente di Genova.

Questa sera dopo le ore 22:00 un mezzo pesante ha preso fuoco nei pressi dell’uscita autostradale di Genova Aeroporto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti delle forze dell’ordine. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Da chiarire le cause dell’incendio, anche se c’è già chi parla di un possibile surriscaldamento del mezzo causato dalle ore trascorse in coda.

Intanto, non si ferma la protesta con i lavoratori che hanno confermato la loro scelta di dormire per strada proseguendo la protesta nonostante la visita sul posto di Silvia Salis e Marco Bucci.

Anche per quanto riguarda domani, quindi, si prospetta una giornata critica per la viabilità.

