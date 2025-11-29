Marassi, si gioca Genoa-Verona, modifiche alla viabilità

Genova – Torna la partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano le modifiche al traffico e i provvedimenti che causano disagi alla popolazione residente ad ogni incontro disputato nella struttura.

Oggi, sabato 29 novembre, alle ore 15 si gioca l’incontro di calcio tra Genoa e Verona e in zona saranno messe in atto modifiche alla viabilità e alla sosta.

I motoveicoli non potranno sostare nell’area di via Monnet, all’altezza dell’istituto Firpo Buonarroti, lato cancellata, sul piazzale Atleti Azzurri d’Italia e nell’area antistante i prefiltraggi di piazzale Marassi dalle ore 07,00 di questa mattina.

Modifiche al traffico anche in corso De Stefanis, con restringimento della carreggiata in direzione mare e divieto di parcheggio in diverse zone attorno allo stadio che costringeranno i residenti a spostare le auto e trovare parcheggio alternativo in una zona che è normalmente a grave crisi di posti auto.

La polizia locale segnala che non è prevista un’area di parcheggio riservata agli “ospiti”.