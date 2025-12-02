Ex Ilva, il corteo dei lavoratori diretto a Cornigliano. Riaperti i caselli autostradali

Genova – Ha lasciato l’Autostrada uscendo al casello di Genova Ovest ed è nuovamente diretto a Cornigliano il corteo dei lavoratori ex Ilva (ai quali questa mattina si sono aggiunti anche quelli Ansaldo e di Fincantieri) che avevano bloccato l’A10 passando dal casello di Genova Aeroporto e percorrendo il ponte San Giorgio, con notevoli ripercussioni anche in A7, A26 e A12.

I lavoratori sarebbero adesso nuovamente diretti a Cornigliano, dove è sempre presente il presidio in piazza Savio. Per questo motivo, sono in atto modifiche alla circolazione – con le conseguenti ripercussioni sul traffico – nella zona di via Cantore.

Sono stati riaperti i caselli di Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto e Genova Ovest anche se la circolazione risulta ancora fortemente rallentata. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Attesa per la call di questo pomeriggio alla quale parteciperanno Silvia Salis, Marco Bucci e il commissario del Governo per cercare una soluzione almeno temporanea.

