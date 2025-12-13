sabato 13 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaLavagna, paura all'ospedale: ubriaco prende a pugni un operatore sanitario, arrestato
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Lavagna, paura all’ospedale: ubriaco prende a pugni un operatore sanitario, arrestato

Redazione Liguria
0

Lavagna (Genova) – Un’altra aggressione ai danni del personale sanitario all’interno delle strutture ospedaliere della Liguria. L’ultimo di una lunga lista di episodi si è verificato ieri, quando un giovane di 20 anni in evidente stato di ubriachezza è entrato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lavagna e ha iniziato a inveire contro il personale sanitario.
Un operatore si è avvicinato verso di lui e ha tentato di calmarlo, ma in tutta risposta è stato violentemente aggredito e preso a pugni.
Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la situazione sotto controllo ed evitato che il tutto degenerasse ulteriormente. Nei confronti del 20enne è scattato l’arresto, mentre le vittima è stata sottoposta alle cure dei medici.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
drago cinese

Genova, al Castello D’Albertis la mostra sulle diecimila forme del drago

Cronaca
manifestazione alimonda casa pound

Genova, cresce la tensione per la manifestazione antifascista in piazza Alimonda

Cronaca
Govi scuola primaria Genova Albaro

Scuola, a Genova 120mila euro per abbattere barriere architettoniche

Cronaca
anziano

La Spezia, convince un anziano ad invitarla a casa e lo...

Cronaca