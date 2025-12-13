Lavagna, paura all’ospedale: ubriaco prende a pugni un operatore sanitario, arrestato

Lavagna (Genova) – Un’altra aggressione ai danni del personale sanitario all’interno delle strutture ospedaliere della Liguria. L’ultimo di una lunga lista di episodi si è verificato ieri, quando un giovane di 20 anni in evidente stato di ubriachezza è entrato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lavagna e ha iniziato a inveire contro il personale sanitario.

Un operatore si è avvicinato verso di lui e ha tentato di calmarlo, ma in tutta risposta è stato violentemente aggredito e preso a pugni.

Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la situazione sotto controllo ed evitato che il tutto degenerasse ulteriormente. Nei confronti del 20enne è scattato l’arresto, mentre le vittima è stata sottoposta alle cure dei medici.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]