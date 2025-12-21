domenica 21 Dicembre 2025
Incendio in un palazzo a Pontetto, soccorsi sul posto

Incendio palazzo PontettoBogliasco (Genova) – Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Pontetto, nel comune di Bogliasco, dove è scoppiato un incendio che ha interessato un palazzo che si affaccia sulla stazione.
Al momento non si conosce la dinamica di quanto successo, ma una densa coltre di fumo si è alzata verso il cielo e appare ben visibile anche a centinaia di metri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme.
Al momento non si è a conoscenza di persone presenti all’interno del palazzo e nemmeno se ci siano feriti o intossicati.
Dopo aver spento le fiamme, inizieranno anche gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
