Incendio in un palazzo a Pontetto, soccorsi sul posto

Bogliasco (Genova) – Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Pontetto, nel comune di Bogliasco, dove è scoppiato un incendio che ha interessato un palazzo che si affaccia sulla stazione.

Al momento non si conosce la dinamica di quanto successo, ma una densa coltre di fumo si è alzata verso il cielo e appare ben visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme.

Al momento non si è a conoscenza di persone presenti all’interno del palazzo e nemmeno se ci siano feriti o intossicati.

Dopo aver spento le fiamme, inizieranno anche gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

