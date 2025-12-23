Genova, urta una moto e scappa dalla polizia locale: automobilista arrestato

Genova – Un uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia locale a seguito di quanto avvenuto tra le strade genovesi nella serata di venerdì 19 dicembre.

Una pattuglia ha notato una vettura guidata dal soggetto in questione che urtava una moto e tentata di fuggire. Gli agenti si sono messi all’inseguimento della macchina, fermandola poco dopo.

Dai primi controlli è emerso che il guidatore era ubriaco e sprovvisto di patente. Ha consegnato così il proprio passaporto – poi risultato falso – ed è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. Dai seguenti controlli è emerso come il soggetto fosse destinatario di un decreto di espulsione.

A seguito delle indagini iniziate nelle ore successive all’accaduto e grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’uomo è stato rintracciato, arrestato e trasferito presso il carcere di Marassi.

