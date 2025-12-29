Genova, aggressione in carcere: detenuto ferisce gravemente un agente

Genova – Un nuovo episodio di violenza, non il primo in questi ultimi giorni dell’anno, si è verificato ieri sera all’interno del carcere genovese di Marassi.

Si è verificato al primo piano dell’istituto durante un normale controllo quando un detenuto sottoposto ad osservazione psichiatrica ha dato in escandescenze aggredendo un agente colpendolo con violenza ad un occhio.

Il poliziotto è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino, dove è stato affidato alle cure dei medici. Secondo quanto emerso, avrebbe rischiato di perdere l’occhio.

Solo l’intervento degli altri colleghi ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e ha consentito di fermare in tempo l’aggressore.

