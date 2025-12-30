Genova – Il capoluogo si prepara a vivere il Capodanno con il concerto in piazza della Vittoria e tanti altri eventi sparsi in tutta la città. Inoltre, è previsto un supplemento delle corse di bus, metropolitana e treni per permettere a tutti i partecipanti dell’evento in piazza della Vittoria di fare in seguito rientro a casa.

Oltre al supplemento delle corse, alcune linee subiranno delle modifiche di percorso già a partire dal primo pomeriggio:

“A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie del centro cittadino in occasione del Capodanno – si legge sul sito di Amt – dalle ore 14.00 di mercoledì 31 dicembre e fino a cessate esigenze (o comunque fino al termine dell’evento), le linee urbane 15, 16, 17/, 18, 18/, 20/, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 85, 606, 607, 617, 618, 640, 641, 649, 680, 685, 686, 687, N1, N2, Volabus e le provinciali 702, 715, 725, 726, 727, 728, 775 e 776 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 15, 47 e 680

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, svoltano in viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 16

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di viale Duca d’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno, dove effettuano inversione di marcia per rimettersi su viale Duca d’Aosta e proseguire per via Invrea, dove riprendono regolare percorso.

Linea 17/

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Ceccardi, proseguono per piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, via Invrea, dove riprendono regolare percorso.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20/, 641 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, transitano per via Dante, piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 39, 40 e 640

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via Brigata Liguria, proseguono per via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 43

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Thaon di Revel, transitano per via Fiume, dove riprendono regolare percorso.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: i bus in partenza dal capolinea di via Dante, transitano per via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.

Linea 46

I bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 49 e 649

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Thaon di Revel, via Fiume, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 85

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Thaon di Revel, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di viale Thaon di Revel, transitano per via Fiume, dove riprendono regolare percorso.

Linea 607

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, via Dante, piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 618 e N1

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per galleria Garibaldi, piazza Portello, galleria Bixio, piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via Ippolito d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, via Dante, piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigata Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Le linee provinciali 702, 715, 725, 726, 727, 728, 775 e 776, da inizio a fine servizio di mercoledì 31 dicembre, effettuano capolinea nella piastra di Marassi”.

