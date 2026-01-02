venerdì 2 Gennaio 2026
Genova, referti sanitari ko, attacco hacker a fornitore Asl 3

Redazione Liguria
hacker pirata informaticoGenova – Un attacco hacker che ha colpito il servizio di refertazione dell’Area 3 della Asl 3 è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ai danni di un fornitore esterno. L’attacco ha determinato alcune limitazioni temporanee ai servizi interessati.
A seguito dell’evento, AREA 3 ha richiesto il supporto di Liguria Digitale, che si è prontamente attivata mettendo a disposizione una squadra specializzata, operando in affiancamento al fornitore coinvolto per garantire una gestione tempestiva ed efficace della situazione.

L’attacco è circoscritto esclusivamente ai sistemi del fornitore esterno: le infrastrutture e i sistemi di Liguria Digitale non sono stati coinvolti né compromessi e risultano pienamente operativi. L’intervento di Liguria Digitale avviene quindi in qualità di soggetto tecnico di supporto, con l’obiettivo di favorire il rapido ripristino dei servizi sanitari interessati.

Fin dalle prime fasi è stata avviata la collaborazione con la Polizia Postale e con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), assicurando il massimo presidio sotto il profilo della sicurezza informatica.

L’evento è monitorato e sotto controllo.

Liguria Digitale, in stretto coordinamento con AREA 3, il fornitore e le autorità competenti, sta lavorando senza interruzioni per ripristinare progressivamente tutti i servizi e riportare la situazione alla piena normalità nel più breve tempo possibile.

