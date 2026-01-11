Genova, auto cacciate da piazza Matteotti, striscioni banditi in via Garibaldi

Genova – Niente più auto parcheggiate in piazza Matteotti, davanti a Palazzo Ducale, e niente più striscioni appesi in via Garibaldi per preservare il “colpo d’occhio su palazzi e scorci della Via Aurea, cuore della città.

E’ destinata a suscitare molte polemiche ma anche e soprattutto la gratitudine di tanti genovesi, la decisione del Comune di bandire le auto dallo storico piazzale del Palazzo Ducale e di dire basta all’esposizione di striscioni e “addobbi” che modificano il quadro di insieme di via Garibaldi.

A deciderlo, con una collaborazione sinergica, gli assessori Giacomo Montanari (Cultura), Tiziana Beghin (Commercio), Arianna Viscogliosi (Sicurezza e Polizia Locale) e Emilio Robotti (Traffico).

Un provvedimento che trasformerà – se si riuscirà a farlo rispettare – il panorama di alcuni dei punti più belli, inconici (e fotografati) di Genova.

“Una città diversa è possibile – ha scritto sui social l’assessore Montanari – E anche se sembrano segni “piccoli” sono passi significativi. Oggi, grazie al lavoro di Tiziana Beghin, coadiuvata da Arianna Viscogliosi e Emilio Robotti, potete ammirare una Piazza Matteotti finalmente LIBERA da parcheggi e altre amenità. Dal mese di novembre 2025 invece, su indicazione dell’assessorato alla cultura, non verranno più tesi striscioni pubblicitari di alcun genere in via Garibaldi, per preservare il cannocchiale prospettico della strada del Rinascimento più bella del mondo, patrimonio dell’umanità UNESCO. Ora, con la giusta cura, si affrontano anche tutti gli altri problemi e si pongono le basi per le nuove sfide. Ma è da qui, che si deve partire: dai segni quotidiani”.