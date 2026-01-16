Torriglia, bomba incendiaria contro le auto della ex, identificato

Torriglia (Genova) – E’ stato identificato l’autore dell’incendio che ha distrutto due veicoli nella notte del 25 gennaio dello scorso anno nei pressi di una abitazione del piccolo centro dell’entroterra genovese.

I vigili del fuoco erano intervenuti per domare un rogo che aveva distrutto due auto ed un mezzo agricolo che si trovavano nelle vicinanze dell’abitazione di una donna che era in lite con l’ex compagno che l’aveva minacciata a più riprese.

Il rogo, doloso, aveva fatto subito nascere i sospetti delle forze dell’ordine che ora hanno trovato gli elementi necessari ad accusare un uomo di 54 anni, ex compagno, appunto della donna.

E’ stato infatti necessario smontare l’alibi fornito da una donna di 55 anni che sarebbe stata la complice dell’uomo e che era presente sul luogo dell’incendio proprio la sera in cui è avvenuto.

L’uomo, già in carcere con l’accusa di maltrattamenti, è stato accusato anche del nuovo delitto mentre la donna è stata denunciata con obbligo di firma per aver fornito un alibi al probabile colpevole.

Ora i due risponderanno dell’episodio e dovranno risarcire i danni per quanto avvenuto.