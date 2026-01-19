Autostrade, da oggi in A12 chiusa l’uscita di Chiavari verso ponente

Chiavari (Genova) – A partire da oggi prende il via il cantiere che interessa l’uscita del casello autostradale di Chiavari, in A12, per coloro che provengono da levante.

Si tratta della prima fase dei lavori, i quali dovrebbero avere una durata di circa un mese e mezzo: la riapertura del tratto è in programma alle prime ore di martedì 6 marzo.

L’intervento ha come obiettivo quello di messa in sicurezza dello svincolo, con le barriere presenti che verranno sostituite.

“Per l’intero periodo, sulla rampa di ingresso in direzione Genova, sarà attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

In alternativa alla chiusura dell’uscita di Chiavari, sarà possibile utilizzare la stazione di Lavagna”, scrive Autostrade.

Sarà, quindi, un mese e mezzo di ulteriori disagi per automobilisti e trasportatori che percorreranno il tratto interessato e che devono già fare i conti con le decine di cantieri presenti sul nodo genovese.

