Genova, oltre 4500kg di alimenti sequestrati e 518 multe: il bilancio del 2025

Genova – Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Genova ha illustrato le attività svolte nel 2025. Sotto la lente d’ingrandimento la mancata applicazione dei protocolli e la vendita di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi.

In totale sono stati sequestrati 4560 chilogrammi di alimenti su tutto il territorio cittadino, di cui circa 400kg solo a ridosso delle festività natalizie.

In totale sono state 25 le attività chiuse o momentaneamente sospese, mentre sono otto le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria che dovranno rispondere di accuse che vanno dalla frode in commercio fino alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

In totale sono state elevate 518 sanzioni amministrative per un totale di circa 578mila euro e con la segnalazione alle autorità competenti di 291 esercenti.

