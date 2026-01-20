Iran, sabato a Genova il corteo contro il regime: il percorso

Genova – Sabato un nuovo corteo è in programma lungo le strade cittadine. Questa volta a scendere in piazza sarà la comunità iraniana, che ha organizzato una manifestazione contro il regime di Teheran dopo le violenze e gli arresti che hanno seguito le proteste delle scorse settimane.

Esattamente una settimana circa duecento persone, per lo più di nazionalità iraniana e residenti a Genova, avevano organizzato un presidio che si era svolto in piazza Matteotti.

Per sabato 24 gennaio, invece, l’appuntamento è in programma alle ore 12 in piazza Caricamento: da lì partirà un breve corteo che si muoverà verso il centro fino a raggiungere piazza De Ferrari.

Vista la brevità del percorso, dovrebbero essere limitate le ripercussioni sulla circolazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]