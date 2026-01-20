martedì 20 Gennaio 2026
Iran, sabato a Genova il corteo contro il regime: il percorso

manifestazione Iran GenovaGenova – Sabato un nuovo corteo è in programma lungo le strade cittadine. Questa volta a scendere in piazza sarà la comunità iraniana, che ha organizzato una manifestazione contro il regime di Teheran dopo le violenze e gli arresti che hanno seguito le proteste delle scorse settimane.
Esattamente una settimana circa duecento persone, per lo più di nazionalità iraniana e residenti a Genova, avevano organizzato un presidio che si era svolto in piazza Matteotti.
Per sabato 24 gennaio, invece, l’appuntamento è in programma alle ore 12 in piazza Caricamento: da lì partirà un breve corteo che si muoverà verso il centro fino a raggiungere piazza De Ferrari.
Vista la brevità del percorso, dovrebbero essere limitate le ripercussioni sulla circolazione.
