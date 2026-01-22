giovedì 22 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, nascondeva tre etti di droga in casa: arrestato 19enne
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, nascondeva tre etti di droga in casa: arrestato 19enne

Redazione Liguria
0

Polizia auto volanteGenova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine che l’hanno notato nascondere un involucro dietro un muretto mentre stava camminando in via Chiaravagna.
Gli agenti si sono avvicinati e hanno recuperato l’oggetto nascosto , che è risultato contenere circa 4 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di circa 540 euro nel portafoglio considerati provenienti dall’attività illecità.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare ben 300 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti e nascosti nella sua camera da letto.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato trasferito presso il carcere genovese di Marassi in attesa del rito per direttissima.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
neve, spazzaneve, strade

Maltempo Liguria, torna la neve: domani Allerta Meteo Gialla

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Genova, brusca frenata di un bus: quattro passeggeri feriti

Cronaca
Lavori Principe piazza Acquaverde

Genova, da stasera i lavori davanti a Principe: come cambia la...

Cronaca
Santa Corona Pietra Ligure ospedale

Grave incidente ad Albenga, migliorano le condizioni del 18enne ferito

Cronaca