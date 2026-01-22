Genova, nascondeva tre etti di droga in casa: arrestato 19enne

Genova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine che l’hanno notato nascondere un involucro dietro un muretto mentre stava camminando in via Chiaravagna.

Gli agenti si sono avvicinati e hanno recuperato l’oggetto nascosto , che è risultato contenere circa 4 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di circa 540 euro nel portafoglio considerati provenienti dall’attività illecità.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare ben 300 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti e nascosti nella sua camera da letto.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato trasferito presso il carcere genovese di Marassi in attesa del rito per direttissima.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]