Guido Rossa, sindaca Sali alla commemorazione in via Fracchia

Genova ricorda il sacrificio di Guido Rossa, l’operaio dell’Italsider che denunciò la presenza delle Brigate Rosse nelle fabbriche è testimoniò contro un fiancheggiatore segnando la sua condanna a morte, nel gennaio del 1979.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha preso parte questa mattina alla commemorazione di in via Fracchia, dove l’operaio e delegato sindacale FIOM-CGIL fu assassinato da un commando delle Brigate Rosse.

«Oggi ricordiamo un uomo che, in uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese, quando la paura stava rischiando di distruggere la speranza, ha deciso di non voltarsi dall’altra parte per compiere la scelta più giusta, una scelta che si può fare ancora oggi, ogni giorno, una scelta che voi potrete compiere in ogni momento della vostra vita – ha detto la sindaca Salis, rivolgendosi alle studentesse e agli studenti dell’Istituto comprensivo Oregina presenti alla commemorazione – la sua uccisione è uno degli eventi tragici fondanti della cultura e dell’identità di Genova: la sua storia ci parla di diritti, di libertà, di lavoro e anche della dignità di chi ha difeso un movimento operaio che spesso è stato infangato da chi lo associava per convenienza politica a un’organizzazione terroristica che stava distruggendo l’armonia e la libertà del nostro Paese. Non deve mai morire la memoria di chi ha fatto qualcosa di grande per tutti noi».

Alla cerimonia hanno preso parte anche la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso, e il presidente di ANPI Genova Massimo Bisca. Presenti, inoltre, il presidente del consiglio comunale Claudio Villa, l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti, la prefetta Cinza Torraco, il questore Silvia Burdese e i consiglieri regionali Armando Sanna e Stefano Giordano.