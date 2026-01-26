lunedì 26 Gennaio 2026
Arenzano, sfondano con un tombino la vetrina di un negozio: arrestati

Redazione Liguria
carabinieri auto seraArenzano (Genova) – Due uomini di 47 e di 45 anni sono stati arrestati dai carabinieri a seguito di quanto accaduto nella notte all’interno di un esercizio commerciale situato in via Vittorio Veneto, ad Arenzano.
I militari dell’arma sono giunti sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti, hanno notato la vetrina sfondata e colto in flagranza il più giovane dei due soggetti mentre cercava di asportare il fondo cassa, bloccandolo e arrestandolo.
L’altro malvivente ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco più tardi. Inizialmente ha dato in escandescenze colpendo con calci e pugni i carabinieri, prima di essere fermato e a sua volta arrestato.
I due soggetti dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.
